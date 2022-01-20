CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD’de yaşayan danışmanı Rasim Bölücek'e Mansur Yavaş'tan maaş

Yerel seçimler öncesinde "Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağını, rozetsiz başkan olacağını ve tek derdinin Ankara'da eşit bir şekilde herkese hizmet etmek olduğunu" söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun New York'ta ikamet eden danışmanı Rasim Bölücek'e maaş bağladığı ortaya çıktı. Yavaş’ın 40’a yakın CHP’li ve İYİ Partili ismi belediyenin iştirak şirketlerinin yönetimine atayıp maaşa bağladığı belirlendi.