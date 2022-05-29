29 Mayıs 2022, Pazar
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Çağ açan kutlu zaferin 569. yılı! İlk cuma namazı Ayasofya’da kılındı
İstanbul fethedildikten sonra ilk cuma namazı Ayasofya Camii'nde kılındı. Peki bu ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Anadolu Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin değerlendirdi. Şahin, “Ayasofya’nın İstanbul’un fethinin en sembol yerlerinden bir tanesi. Bu Türk-İslam fetih geleneğinde vardır. Daha önce de bunlar olmuştur. Bu bir hakimiyet sembolüdür.” dedi.