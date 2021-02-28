Bursa'daki tarihi işletmede 7 milyon liralık vurgun

Bursa'da, yaklaşık 150 yıllık tarihi İskender kebapçısının 4'üncü kuşak temsilcisi Oğuzhan ve Kayhan İskender İskenderoğlu, işletmede çalışan bazı personelin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayhan İskenderoğlu, çalışanların, çeşitli yöntemlerle 12 yıl da yaklaşık 7 milyon liralık vurgun yaptığını iddia etti. Çalışanlardan birisinin kasadan para aldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.