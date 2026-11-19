Tarihi üçlü zirve Washington'da nasıl yankılandı? Trump'tan nükleer silahsızlanma mesajı

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin ilk kez aynı masada buluştuğu tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Üç liderin nükleer savaşın önlenmesine yönelik mesajları öne çıkarken ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü nükleer ülkeleri arasında diyaloğun sürdürülmesi ve nükleer silahsızlanmanın sağlanması gerektiğini vurguladı. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini de belirten Trump'ın açıklamaları, zirvenin Washington'daki yansımalarını gündeme taşıdı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD'den son gelişmeleri aktardı.