Van Gogh'un 'Çiçek Açan Kestane Ağaçları' tablosu 190,4 milyon dolara satıldı

Dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un 1890 yılında yaptığı 'Çiçek Açan Kestane Ağaçları' adlı tablosunun 190,4 milyon dolara satıldığı belirtildi. Yaşadığı dönemde eserlerini satmakta büyük zorluk çeken sanatçının tablosunun ulaştığı fiyat dikkat çekti. Hayattayken eserlerine sınırlı ilgi gösterilen Van Gogh'un ölümünden yıllar sonra milyonlarca dolara alıcı bulan tablosu, sanat dünyasında gündem oldu.