Meclis Genel Kurulunda Yeni Partililer arasında gerginlik! Tekin Bingöl ile Ali Mahir Başarır karşı karşıya

TBMM Genel Kurulu'nda bu kez iktidar ile muhalefet değil, Yeni Parti'den iki isim karşı karşıya geldi. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün, konuşmaya başladığı gerekçesiyle söz isteyen Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Tartışmanın ardından Yeni Partili milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.