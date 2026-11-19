Ödül uğruna hayatlarını riske atıyorlar! Yemek yarışmasında ölüm tehlikesi

Sosyal medyada izlenme kazanmak ve ödül elde etmek amacıyla düzenlenen yemek yeme yarışmaları giderek yaygınlaşıyor. Sınırsız yemek, para ve altın ödülü vadeden işletmelerin düzenlediği yarışmalarda katılımcılar, sağlıklarını tehlikeye atabiliyor. Peki, insanlar neden bu tehlikeli yarışmalara katılıyor? Olası bir ölüm durumunda hukuki sorumluluk kime ait? Uzmanların değerlendirmeleri ve yemek yeme yarışmalarının bilinmeyen riskleri haberimizde.