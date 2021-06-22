22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması! "Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın”

Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması! "Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın”

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 15:30
Beylikdüzü’nde İSKİ tarafından başlatılan ve aylardır bitirilemeyen alt yapı çalışması nedeniyle oluşan toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakini Ferdi Erdoğan, isimli bir vatandaş, “Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın” diyerek isyan etti.
Beylikdüzü’nde İmamoğlu isyanı
Beylikdüzü’nde "İmamoğlu" isyanı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtılacak
Çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtılacak
Ataşehir'deki gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor!
Ataşehir'deki gasp dehşetinde sır perdesi aralanıyor!
Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!
Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!
44 uçakla akın akın geliyorlar!
44 uçakla akın akın geliyorlar!
Bakan Koca az önce duyurdu: Aşı yaş sınırı 25'e indi
Bakan Koca az önce duyurdu: Aşı yaş sınırı 25'e indi
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Marmara'ya ''Suni teneffüs'' | 30 metre derinliğe oksijen verecek cihazlar denize bırakıldı
Marmara'ya ''Suni teneffüs'' | 30 metre derinliğe oksijen verecek cihazlar denize bırakıldı
Kırmızı kategorideki terörist yok edildi
Kırmızı kategorideki terörist yok edildi
ABD'den Afganistan için heyet geliyor
ABD'den Afganistan için heyet geliyor
Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi!
Jandarmada yerli ve milli makineli tüfek dönemi!
Daha Fazla Video Göster