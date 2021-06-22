Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması! "Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın”

Beylikdüzü’nde İSKİ tarafından başlatılan ve aylardır bitirilemeyen alt yapı çalışması nedeniyle oluşan toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakini Ferdi Erdoğan, isimli bir vatandaş, “Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın” diyerek isyan etti.