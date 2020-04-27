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BELGESEL - Milli iradeye darbe: 27 Nisan kara lekesi |Video
Türkiye'nin ilk sanal darbesi olarak da bilinen 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti. Türk siyasi tarihinde demokrasiye kara bir leke ve milli iradeye darbe vuran olayda neler yaşandı? Bu sürece nasıl gelindi? E-muhtıra darbesine medya nasıl destek verdi? E-muhtıraya giden süreçte Türkiye’de neler yaşandı? Detaylar belgesel haberimizde...
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