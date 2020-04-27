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BELGESEL - Milli iradeye darbe: 27 Nisan kara lekesi |Video

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27.04.2020
Türkiye'nin ilk sanal darbesi olarak da bilinen 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti. Türk siyasi tarihinde demokrasiye kara bir leke ve milli iradeye darbe vuran olayda neler yaşandı? Bu sürece nasıl gelindi? E-muhtıra darbesine medya nasıl destek verdi? E-muhtıraya giden süreçte Türkiye’de neler yaşandı? Detaylar belgesel haberimizde...
27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 13 yıl geçti! Kim ne yapmak istedi? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi 27 NİSAN E-MUHTIRASININ ÜZERİNDEN 13 YIL GEÇTİ! KİM NE YAPMAK İSTEDİ? UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

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