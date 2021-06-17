Başörtülü tercüman görmeye tahammülleri yok! Erozan, ''Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!

104 emekli amiralin darbe bildirisine destek veren iyi parti genel başkan yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, bu kez NATO Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’a tercümanlık yapan Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Gülhan Abusahanab'ı hedef aldı. İyi partili Erozan, "Tercüman demek zor. Merve Kavakçı’nın kızı!" diyerek aslında Kavakçı’nın başörtülü olmasından rahatsız olduğunu gösterdi. İşte 28 Şubat zihniyetin sürdüğünü gösteren o açıklamanın ayrıntısı.