19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başörtülü hakime reddi hakim talebinden bulunan avukatlara Adalet Bakanı Tunç'tan tepki geldi: Eski Türkiye kafası...

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 15:04
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hakimin başörtülü olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yaşananları eski Türkiye kafası olarak nitelendiren Tunç, "Yaşanan üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan 19 Mayıs’ta gençlerle buluştu
Kurban pazarlarında hareketlilik var mı?
Kurban pazarlarında hareketlilik var mı?
Anka-3 estetik dokunuş
Anka-3 estetik dokunuş
Gündem yoğun! Eğitimciye şiddete ceza artıyor!
Gündem yoğun! Eğitimciye şiddete ceza artıyor!
New York’un rengi Kırımızı-Beyaz!
New York’un rengi Kırımızı-Beyaz!
Bakan Tunç: Eski Türkiye kafası...
Bakan Tunç: Eski Türkiye kafası...
Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim
"Sizi dünya yenemedi ben nasıl yeneyim"
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
İki Keklik türküsünün hikayesi
"İki Keklik" türküsünün hikayesi
Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma!
Bağımsızlığa açılan vapur: Bandırma!
Kurtuluş planları bu otelde yapıldı!
Kurtuluş planları bu otelde yapıldı!
Daha Fazla Video Göster