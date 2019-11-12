Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretin öncesinde Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesini anlatan panolar Washington caddelerini gezmeye başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ve yarın çalışma ziyareti yapacağı ABD'nin başkenti Washington'da, Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesi şehrin farklı yerlerine konulan dijital ekranlı LED görüntülü araçlarla anlatıldı.

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) desteğiyle Washington'da Beyaz Saray ve Kongre yakını olmak üzere çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen toplam 10 araçta Türkiye'nin DEAŞ'a karşı mücadelesi sayılar ve grafiklerle anlatıldı.

Söz konusu araçlar, Erdoğan'ın iki günlük ziyareti boyunca Washington sokaklarında kalacak.