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İsrail’de savaş kabinesi neden dağıldı? Bundan sonra Gazze’yi ne bekliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 13:06
Netanyahu’ya ABD mi baskı yaptı? Katil Netanyahu’nun planı ne olacak? Yeni kabine ne zaman kurulacak? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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