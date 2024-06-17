İsrail’de savaş kabinesi neden dağıldı? Bundan sonra Gazze’yi ne bekliyor?

Netanyahu’ya ABD mi baskı yaptı? Katil Netanyahu’nun planı ne olacak? Yeni kabine ne zaman kurulacak? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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