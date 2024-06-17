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Katil İsrail savaş kabinesini feshetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 11:58
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu, savaş kabinesini feshetti. İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da istifa kararı aldığı belirtildi.
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İsrail savaş kabinesini feshetti
İsrail savaş kabinesini feshetti
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