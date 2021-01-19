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Başkan Erdoğan'dan CHP’ye tecavüz ve taciz tepkisi: Tam bir kara mizah örneği

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Giriş: 19.01.2021 14:19
Güncelleme:19.01.2021 14:24
Son dakika haberine göre AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez'' diyerek CHP'ye sert çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

CHP'YE SERT ÇIKTI: TAM BİR KARA MİZAH ÖRNEĞİ
Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez.

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