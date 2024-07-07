Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi. Burada mücadeleyi seyreden Başkan Erdoğan A Milli Takımımızın EURO 2024'e veda etmesinin ardından takımı soyunma odasında ziyaret etti.

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