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Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a ziyaret!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 01:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi. Burada mücadeleyi seyreden Başkan Erdoğan A Milli Takımımızın EURO 2024'e veda etmesinin ardından takımı soyunma odasında ziyaret etti.
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Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a ziyaret!
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