Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te gösterileri izledi | Akınıcı ve F-16’nın şovu izleyicileri büyüledi

TEKNOFEST’te 5. Gün heyecanı yaşıyor. 34 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. Festivaldeki yarışmalara katılmak için 200 bin öğrenci başvurdu. Türkiye’nin festivali olan TEKNOFEST’e bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da iştirak etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı’nda yapılan festivale eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Gösterilerin yapıldığı yere geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan o anları Nobel ödülü Aziz Sancar ile birlikte izledi. ATAK, Gökbey, Hürkuş, Akıncı, F-16 ve Aksungur burada gösteri uçuşu yaptı.