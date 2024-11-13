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Başkan Erdoğan Suriye'deki terör tehlikesine dikkat çekti

Başkan Erdoğan Suriye'deki terör tehlikesine dikkat çekti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.11.2024 14:34
Güncelleme:13.11.2024 14:34
Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da bir dizi diplomasi trafiği yürüttüğü. Yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Suriye ve Esed ile diyalog konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sınır ötesinde yeni bir tampon bölge konusunda "Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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