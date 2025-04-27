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Elazığ’da 4.9’luk deprem! Çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da 4.9'luk deprem! Çevre illerden de hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 21:47
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi. Depreme ilişkin detayları A Haber Muhabiri Barış Türel aktardı.
Elazığ’da 4.9’luk deprem! Çevre illerden de hissedildi
Elazığ’da 4.9’luk deprem!
Elazığ'da 4.9'luk deprem!
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