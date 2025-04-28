Samsun’da heyelandan acı haber! Samsun Valisi A Haber’de

Samsun'da meydana gelen heyelanda akaryakıt istasyonunda 1 aracın üzerine kaya düştü. Arama çalışmalarının başlatıldığı heyelanda 2'si çocuk 3 kişinin göçük altında olduğunu açıkladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "1 vatandaşımız kurtarıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. " dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzun kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. " açıklamasını yaptı. Öte yandan babanın cansız bedeni enkaz altından çıkarılırken 2 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.