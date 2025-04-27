Elazığ’da 4.9 büyüklüğünde deprem! Vali Hatipoğlu A Haber’de: Olumsuz bir durum yok

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depreme ilişkin Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber canlı yayınına bağlanarak olumsuz bir durum olmadığını kaydetti. Vali Hatipoğlu "Öncelikle geçmiş olsun diklerimi iletiyorum. Bize intikal eden herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değil. İnşallah herhangi bir olumsuz durumunda şuana kadar olmadığı düşüncesindeyiz. AFAD ile toplantı halindeyiz, değerlendirmelere başladık. Ekiplerimiz sahada taramalara devam ediyorlar, ilk bulgular da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde. Hayat normal şuan itibarıyla, yavaş yavaş yerini sükunete bırakıyor." şeklinde konuştu.