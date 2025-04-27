Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul'da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın yediği lokmada çeşitli hileler yaparak kullanılması gereken gıdaları kullanmayan firmaları tek tek ifşa ediyor. Bu kez taklit ve tağşiş listesinde ifşa olan gıda teröristlerinin hilesi pes dedirten cinsten. İstanbul'daki 3 firmanın da içinde olduğu hilekarların lahmacunda kalp kullandıkları ortaya çıkarken bazılarının da pide harcında kanatlı eti, kıymalı börek harcında taşlık, dana sucukta ise deri, dil, taşlık ve kanatlı eti kullandıkları ortaya çıktı. İşte bakanlığın güncellenen taklit ve tağşiş listesi ve o firmalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi