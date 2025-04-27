Viral Galeri Viral Tıkla Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul'da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul'da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın yediği lokmada çeşitli hileler yaparak kullanılması gereken gıdaları kullanmayan firmaları tek tek ifşa ediyor. Bu kez taklit ve tağşiş listesinde ifşa olan gıda teröristlerinin hilesi pes dedirten cinsten. İstanbul'daki 3 firmanın da içinde olduğu hilekarların lahmacunda kalp kullandıkları ortaya çıkarken bazılarının da pide harcında kanatlı eti, kıymalı börek harcında taşlık, dana sucukta ise deri, dil, taşlık ve kanatlı eti kullandıkları ortaya çıktı. İşte bakanlığın güncellenen taklit ve tağşiş listesi ve o firmalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:58
Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul’da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde hilekarların çeşitli oyunları tek tek ortaya çıkıyor. Bu kez gıda teröristleri lahmacunda kullandıkları malzemeler nedeniyle mide bulandırdı.

Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul’da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Bakanlık gıda teröristlerini sürdürdüğü denetimlerle tek tek ifşa ediyor. Yağlardan sucuklara, böreklerden pidelere, sucuktan köfteye kadar pek çok yiyecek ve gıdada çeşitli hileler düzenleyen firmalar denetimlerle ortaya çıktı.

Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul’da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Bakanlığın o listesi güncellendi ve İstanbul'dan 3 firma olmak üzere hilekarlar ifşa oldu.

Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul’da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

Bakanlığın resmi internet sitesi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr"de yayımlanan listede taklit ve tağşiş yapan markalar arasında sucuk, börek ve pide markalarında uygunsuzluk tespit edildi.

Lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı! İstanbul’da gıda teröristleri pes dedirtti: İşte o listenin tamamı

LAHMACUNDA ET YERİNE KALP KULLANDILAR!

İstanbul Sultangazi'de "Bereket börek ve pide" adlı markanın lahmacun harcında kalp yani sakatat, yine İstanbul Çatalca'da "Namlı sarıyer börekçisi" firmanın kıymalı börek harcında taşlık(sakatat) tespit edildi.

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