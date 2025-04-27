Deyrizor’a 14 yıl sonra ilk kez A Haber girdi! İşte teröristlerin işgal ettiği petrol sahaları…

Suriye Deyrizor, PKK/YPG'nin en önemli merkezlerinden biri oldu. Petrol kaynaklarını elinde tutmak isteyen teröristler yıllarca bölge halkının canını yaktı. Hatta ulaşılamaması için en önemli köprüler patlatıldı. A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve kameraman Aydın Baytar, Fırat Nehri'nin ikiye ayırdığı Deyrizor'a gitti, 14 yıl sonra bölgeye ulaşan gazeteci oldular. İşte onların izlenimleri...

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