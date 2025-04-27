Viral Galeri Viral Liste A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

A101, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında kamp çadırı, basınçlı yıkama makinesi ve buharlı kırışıklık giderici dikkat çekiyor. Şarjlı süpürgeden katlanabilir elektrikli bisiklete kadar birçok indirimli ürün A101'de satışa sunulacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:27
A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs’ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

Bu hafta kamp çadırından spor ayakkabıya, cam elektrikli cezveden ahşap ayakkabılığa kadar birçok yeni ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Alışveriş tutkunları A101 mağazalarında geniş ürün seçenekleriyle buluşacak. İşte 1 Mayıs indirimli ürünler listesi...

A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs’ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

VB3 Elektrikli Bisiklet 20.990 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs’ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL

Dikiş Makinesi 1.999 TL

Buharlı Temizleyici 1.499 TL

Cam Elektrikli Cezve 549 TL

Kahve Baharat Öğütme Makinesi 549 TL

A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs’ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

Basınçlı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Spor Ayakkabı 3.999 TL

Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

2'li Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 259 TL

A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs’ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

500 G Dana Kangal Sucuk 239 TL

Dondurulmuş Piliç Bonfile 189 TL

850 G Çiçek Balı 159 TL

175 G Siyah Zeytin Ezmesi 45 TL

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