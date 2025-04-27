A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...

A101, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü geçerli olacak yeni Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında kamp çadırı, basınçlı yıkama makinesi ve buharlı kırışıklık giderici dikkat çekiyor. Şarjlı süpürgeden katlanabilir elektrikli bisiklete kadar birçok indirimli ürün A101'de satışa sunulacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi