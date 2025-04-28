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6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?

6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?

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Giriş: 28.04.2025 01:42
Merkez Üssü Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gelen artçı şoklar devam ederken bugün 3,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Panik havası devam ederken beklenen büyük Marmara depreminin ne zaman ve ne büyüklükte olacağı da vatandaşlar arasında merak konusu olmaya başladı. Konuya ilişkin A Haber’de canlı yayına katılan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Serkan Irmak, Marmara Bölgesi’nde bir deprem yaşanacağının kesin olduğunu belirterek, “7 civarında, yani ortalama 6.8 ile 7.2 arasında bir büyüklüğe sahip bir deprem bekliyoruz” dedi. Irmak, ‘Yaşanan 6.2’li depremin gelecek büyük depremin enerjisinin azalttı mı?’ sorusunu ise çarpıcı sözlerle açıkladı.
6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?
6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?
6.2’lik artçı beklenen depremin şiddetini azaltır mı?
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