Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), 60. yılında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. UCI Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan bu organizasyon, ülkemizin doğasını, kültürünü ve turizm zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü profesyonel takımların katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu prestijli yarış, her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla takip edilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi