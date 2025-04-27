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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2025), 60. yılında bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. UCI Avrupa turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan bu organizasyon, ülkemizin doğasını, kültürünü ve turizm zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü profesyonel takımların katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu prestijli yarış, her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla takip edilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:52
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 60. yaşını kutluyor ve bisikletseverler için heyecan dolu bir etkinlik hazırlığına giriş yapıldı. 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu prestijli organizasyon, Türkiye'nin eşsiz doğasını, kültürünü ve turizm zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam edecek. Dünyaca ünlü profesyonel bisiklet takımlarının katılımıyla yapılacak olan bu özel yarış 5 kıtada milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

60. Yılda Yeni Etaplar ve Zorlu Parkurlar

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 8 etaptan oluşan uzun soluklu bir yarışa ev sahipliği yapacak. Bu yıl, 161 bisikletçi, 1153 kilometrelik parkurda ter dökecek. Antalya'dan başlayıp İzmir'de sona erecek olan TUR 2025, yarışçılara 15.898 metre toplam irtifa ve 2 zirve finişi ile zorlu bir mücadele sunacak. Yarışın en çetin etaplarından biri Marmaris-Akyaka etabındaki "Kıran" tırmanışı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

Etaplar ve Mesafeler

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şu şekilde:

1. Etap (27 Nisan): Antalya-Antalya, 132 km

2. Etap (28 Nisan): Kemer-Kalkan, 167.4 km

3. Etap (29 Nisan): Fethiye-Marmaris, 175.9 km

4. Etap (30 Nisan): Marmaris-Akyaka (Kıran), 115.4 km

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

5. Etap (1 Mayıs): Marmaris-Aydın, 151 km

6. Etap (2 Mayıs): Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana), 156 km

7. Etap (3 Mayıs): Selçuk-Çeşme, 144.2 km

8. Etap (4 Mayıs): Çeşme-İzmir, 108.7 km

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı

Türkiye'nin Güzellikleri Dünyaya Tanıtılacak

TUR 2025, yalnızca bisiklet yarışı değil aynı zamanda Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtan bir platform olacak. Yarış boyunca, portakal ve zeytin bahçelerinden, antik kentlere kadar birçok güzellik ekranlara yansıyacak.

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