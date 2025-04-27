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Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul’daki deprem

Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul’daki deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 16:20
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Külliye'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem İstanbul depremi olacak. Sahadaki son durum masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci masadaki bir diğer kritik başlık. Terör örgütünün silah bırakma adımı ve süreçteki son durumda enine boyunda değerlendirilecek.
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Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul’daki deprem
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