Kabine toplanıyor! Ana gündem İstanbul’daki deprem

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın Külliye'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem İstanbul depremi olacak. Sahadaki son durum masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci masadaki bir diğer kritik başlık. Terör örgütünün silah bırakma adımı ve süreçteki son durumda enine boyunda değerlendirilecek.

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