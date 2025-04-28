Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması için süreç başlıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarıyla netleşen takvime göre, ilk etapta 19 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların merakla beklediği başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih de belli oldu. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadro ve branşlar için alım yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:15