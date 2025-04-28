Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

37 Bin Personel Alımı İki Aşamada Tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin kişilik sağlık personeli alımı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. İlk aşamada 19 bin personel alımı yapılacak, ardından eylül ayında ikinci aşama kapsamında 18 bin personel için ilana çıkılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hastanelerin personel ihtiyacına yönelik çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Memişoğlu, "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak." ifadelerini kullandı.