Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması için süreç başlıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarıyla netleşen takvime göre, ilk etapta 19 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların merakla beklediği başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih de belli oldu. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadro ve branşlar için alım yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.04.2025 06:15
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı personel alımı süreci resmen başlıyor. Sağlık çalışanlarının uzun süredir merakla beklediği 19 bin kişilik hekim dışı personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih netleşti. Bakanlık, bu yıl toplam 37 bin yeni sağlık personelini istihdam edecek.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

37 Bin Personel Alımı İki Aşamada Tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin kişilik sağlık personeli alımı iki aşamalı bir takvimle gerçekleştirilecek. İlk aşamada 19 bin personel alımı yapılacak, ardından eylül ayında ikinci aşama kapsamında 18 bin personel için ilana çıkılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, hastanelerin personel ihtiyacına yönelik çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Memişoğlu, "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Başvuru Kılavuzu 28 Nisan'da Yayımlanacak

İlk aşamada gerçekleştirilecek 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kadro ve branş dağılımı, başvuru şartları ve takvim de netlik kazanacak.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Başvurular KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 | Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branşlar belli oldu mu?

Hangi Kadro ve Branşlarda Alım Yapılacak?

Bakan Memişoğlu, 19 bin kişilik alımda hemşire, diyetisyen, sağlık yönetimi ve çeşitli sağlık meslek gruplarından personel alınacağını açıkladı. Özellikle hemşirelik ve yardımcı sağlık hizmetleri branşlarında önemli sayıda alım yapılması bekleniyor.

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