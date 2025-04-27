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27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007’de ne oldu?

27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007'de ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 18:33
Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tarihe 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü geride kaldı. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan o belgesel... .
27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007’de ne oldu?
27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007’de ne oldu?
27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007'de ne oldu?
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