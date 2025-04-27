27 Nisan 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
27 Nisan E-Muhtıra - 27 Nisan 2007'de ne oldu?
Türk siyasi hayatında 27 Nisan 2007'de yayımlanan ve tarihe 27 Nisan e-Muhtırası olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı bildirisinin 14'ncü yıl dönümü geride kaldı. Hükümet, e-Muhtıra’ya sert dille karşılık vererek, askeri vesayet oyununu bozmuş ve tartışmaya son noktayı koymuştu. İşte A Haber ekibi tarafından hazırlanan o belgesel... .