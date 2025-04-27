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Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Papa Francis'in ölümünün ardından, Katolik dünyasında papalık için yapılan yarış, beklenenden daha fazla tartışma ve rekabetle şekilleniyor. Kapalı kapılar ardında, çok sayıda kardinal, kendi favori adaylarını seçtirmek için adeta bir ayak oyunu oynuyor. Özellikle daha az deneyime sahip, yani "küçük kardinaller" olarak adlandırılabilecek isimler, süreçte etkin bir şekilde rol almak için kulis faaliyetlerine hız verdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 13:56
Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

The Guardian'a göre, Papa Francis'in ölümünün ardından Katolik dünyasında papalık için lobi faaliyetleri hız kazandı.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Kardinaller, bir yanda dini ideolojileri, diğer yanda Vatikan'daki güç dengelerini şekillendirmek adına kulis yapıyorlar. 135 kardinal, Papa Francis'in halefini seçmek üzere kapalı kapılar ardında ve genişlerek hızla artan bir lobicilik ağıyla yarışıyor. Her biri, kilisenin geleceğini belirleyecek bu süreçte kendi adaylarını desteklemek için büyük bir çaba harcıyor.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Lobicilik Faaliyetleri Giderek Yoğunlaşıyor

Vatikan'ın koridorlarında gerçekleşen gizli toplantılar ve kulisler, bir yanda ideolojik çekişmeleri, diğer yanda stratejik işbirliklerini ön plana çıkarıyor. Özellikle, Papa Francis'in atadığı kardinaller arasında, birçok isim birbirlerini tanımadan Roma'ya gelmişken, şimdilerde devreye giren lobicilik faaliyetleri hız kazandı.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Küçük kardinal grupları, kilisenin geleceğini belirleyecek bu süreçte aktif bir şekilde büyük isimlerin arkasında duruyorlar.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Muhafazakarlar ve İlericiler Arasındaki Rekabet

Papalık için seçilecek liderin ideolojisi, katolik dünyasında büyük bir etkiye sahip olacak. Konservatifler, kiliseyi daha geleneksel bir çizgiye çekmek için stratejik hamleler yaparken, ilerici kardinaller daha açık fikirli bir liderin iş başına gelmesini istiyor.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Bu doğrultuda, isimlerini öne çıkaranlar arasında yalnızca büyük isimler yok, aynı zamanda henüz deneyim kazanmış ancak lobicilikte etkili olan "küçük" kardinaller de bulunuyor.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Lobiler ve Küçük Kardinaller: Seçimin Gizli Oyunu

Birkaç yıl önce, büyük çoğunluğu Avrupa merkezli olan kardinal seçicileri şimdi daha farklı bir coğrafyadan geliyor. Papa Francis, bu dağılımı değiştirmek için çeşitli küçük ülke ve azınlık cemaatlerinden gelen kardinalleri sisteme dahil etti. Bu hareket, küçük kardinallerin, özellikle daha büyük güç odaklarına karşı rol almalarına olanak tanıyor.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Papalık İçin Adaylar ve Seçim Süreci

Papa seçim süreci her zamankinden daha karmaşık hale gelmişken, kardinallerin birbiriyle olan ilişkileri de güç savaşı içinde. Öne çıkan adaylar arasında Vatikan'ın baş diplomatı Pietro Parolin ve Filipinli kardinal Luis Antonio Tagle bulunuyor.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Ancak son seçimlerde olduğu gibi, genellikle ilk turda öne çıkan isimler, daha sonra eleniyor. 2013'te, kimse tarafından favori gösterilmeyen Jorge Mario Bergoglio, bir anda Papa Francis olarak seçilmişti.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Papalık yarışının her aşaması, sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda Katolik dünyanın küresel etkisini belirleyecek önemli bir oyun alanı haline geldi. Bu süreçte, lobicilik faaliyetleri ve stratejik ittifaklar, her bir kardinalin papalık koltuğuna oturacak lideri etkileme çabalarını hızla şekillendiriyor.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Büyük Oylama Başlıyor: Yeni Papa Kim Olacak?

Yeni Papa, önümüzdeki günlerde yapılacak oylamalarla belirlenecek. Kardinaller, sırayla sabah ve öğleden sonra oylamalar yapacaklar.

Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Adaylardan birinin, iki üçüncü çoğunluğu elde etmesi durumunda, yeni Papa seçilmiş olacak. İlk oylama yapıldığında, çok sayıda yeni ve deneyimsiz kardinalin bulunması, sürecin daha da belirsiz hale gelmesine yol açıyor.