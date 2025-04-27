Papa gitti, koltuk savaşı kızıştı! Papalık yarışında ayak oyunları: Lobicilik hız kazandı

Papa Francis'in ölümünün ardından, Katolik dünyasında papalık için yapılan yarış, beklenenden daha fazla tartışma ve rekabetle şekilleniyor. Kapalı kapılar ardında, çok sayıda kardinal, kendi favori adaylarını seçtirmek için adeta bir ayak oyunu oynuyor. Özellikle daha az deneyime sahip, yani "küçük kardinaller" olarak adlandırılabilecek isimler, süreçte etkin bir şekilde rol almak için kulis faaliyetlerine hız verdi.