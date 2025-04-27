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27 Nisan 2007’de ne oldu? | ANALİZ

27 Nisan 2007’de ne oldu? | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.04.2025 13:56
Güncelleme:27.04.2025 13:56
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan e- muhtıra'sı... Türkiye tarihine kara leke olarak geçen darbeler.18 yıl önce bugün medyanın desteğiyle asker yine darbe yapmak istedi ancak artık eski Türkiye yoktu. Hükümet amir, asker memurdu. Eğer hedefteki lider Recep Tayyip Erdoğan o gün şapkasını alıp gitseydi bugün bambaşka bir Türkiye olacaktı. 15 yıl önce Türkiye'nin ilk sanal darbesi "27 Nisan e muhtıra'sına" giden yolda adım adım neler yaşandığını analiz haberimizde...
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27 Nisan 2007’de ne oldu? | ANALİZ
27 Nisan 2007’de ne oldu?
27 Nisan 2007’de ne oldu?
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