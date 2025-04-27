27 Nisan 2025, Pazar
Bilim insanlarından çarpıcı buluş: İnsan beyninin kadim sırlarından biri açığa çıktı!
Beynimiz öğrenirken tam olarak ne yapıyor? Popüler bir şarkının sözlerini ezberlerken ya da yeni bir işte görevleri öğrenirken zihnimizde hangi mucizevi süreçler işliyor? ABD'deki bilim insanları, insan beyninin bu kadim sırrına ışık tuttu. Üstelik elde ettikleri sonuçlar, sadece nöroloji dünyasını değil, insan sağlığından yapay zekâ teknolojilerini de kökten değiştirebilir.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 17:16