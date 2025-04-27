Bilim insanlarından çarpıcı buluş: İnsan beyninin kadim sırlarından biri açığa çıktı!

Öğrenme süreci, beynin sinir ağlarında köklü değişimlere yol açıyor. Nöronlar arasındaki iletişim noktaları olan sinapslar bu süreçte bazı bölgelerde güçlenirken, bazı bölgelerde zayıflıyor. Bu biyolojik olguya "sinaptik plastisite" deniyor.

Ancak bugüne kadar bilim insanları sinapsların nasıl seçildiği, hangi sinapsların değişime uğradığı ve beynin neden bazı bilgileri kalıcı olarak saklayabildiği konusunda kesin bir yanıt bulamamıştı.