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Başkan Erdoğan NATO zirvesinde! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 29.06.2022 10:31
İspanya'nın başkenti Madrid'de Kral 6. Felipe'nin verdiği yemekle başlayan NATO Zirvesi'nde gözler bugüne çevrildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zirve öncesi "tarihi kararlar alacağız" dedi. Türkiye'ye güvenceler verilmesiyle birlikte imzalanan mutabakat sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci için "en hızlı kabul olacak" yorumu yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte zirvenin gerçekleşeceği noktaya geldi.
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