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Başkan Erdoğan mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi! | VİDEO
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce koyunları telef olan bir çiftçiye koyun göndermişti. Şimdi de o mağdur aile ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, "Biz sizin her zaman yanınızdayız. Elimizden ne gelirse yapacağız" diyerek desteğini bir kez daha yineledi. Başkan Erdoğan'ın sözleri üzerine mağdur aile de "Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diyerek karşılık verdi.