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30.03.2020

Başkan Erdoğan Kabine Toplantı'sı sonrası ulusa seslenecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son günlerde çalışmalarını Huber Köşkü’nden sürdüren Başkan Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne ilk kez telekonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler görüşülecek. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek.

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