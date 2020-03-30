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Başkan Erdoğan Kabine Toplantı'sı sonrası ulusa seslenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında son günlerde çalışmalarını Huber Köşkü’nden sürdüren Başkan Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne ilk kez telekonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Toplantıda koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler görüşülecek. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ulusa seslenecek.
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