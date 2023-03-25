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Başkan Erdoğan İstanbul'da

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Giriş: 25.03.2023 17:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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