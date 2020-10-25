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Başkan Erdoğan: Hakkın güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecektir

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Giriş: 25.10.2020 21:38
Güncelleme:25.10.2020 21:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nde bugün yaptığı konuşmaya ait çarpıcı bir bölümü sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı. Başkan Erdoğan'ın mesajında "Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle, ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir." ifadeleri yer aldı.

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