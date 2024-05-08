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Umut Öken suç örgütü çökertildi

İHA
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Giriş: 08.05.2024 09:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli olarak 8 ilde eş zamanlı şekilde "Mahzen-39" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında elebaşılığını Umut Öken'in yaptığı suç örgütü çökertildi.
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Umut Öken suç örgütü çökertildi
Umut Öken suç örgütü çökertildi
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