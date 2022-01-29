29 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Giresun'a gidiyor! Dereli-Doğankent afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek
Giresun'da 2020'nin ağustos ayında yaşanan sel felaketinde en çok hasarı Dereli ilçesi görmüştü. Devlet yaraları hızla sardı, yıkılan konut ve dükkanların yerine kısa sürede yenileri inşa edildi. İşte o konut ve iş yerleri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilecek. Başkan Erdoğan ayrıca Giresun'da bir hastane ve inşası tamamlanan yeni projelerin açılışlarını da yapacak. Detayları Giresun'dan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.