Başkan Erdoğan Giresun'a gidiyor! Dereli-Doğankent afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek

Giresun'da 2020'nin ağustos ayında yaşanan sel felaketinde en çok hasarı Dereli ilçesi görmüştü. Devlet yaraları hızla sardı, yıkılan konut ve dükkanların yerine kısa sürede yenileri inşa edildi. İşte o konut ve iş yerleri bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine teslim edilecek. Başkan Erdoğan ayrıca Giresun'da bir hastane ve inşası tamamlanan yeni projelerin açılışlarını da yapacak. Detayları Giresun'dan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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