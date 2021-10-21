21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak

Başkan Erdoğan: Düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2021 17:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1'inci Su Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Canlı bağlantıyla katılan Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.' dedi.
Başkan Erdoğan’dan taziye ziyareti
Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti
Emsal karar! Araçtaki kusur kadar...
Emsal karar! Araçtaki kusur kadar...
Ağırlaştırılmış müebbet talebi
Ağırlaştırılmış müebbet talebi
Afrika ziyaretiyle dünyaya hangi mesajlar verildi?
Afrika ziyaretiyle dünyaya hangi mesajlar verildi?
Yunanistan sınırında vahşet!
Yunanistan sınırında vahşet!
Erdoğan’dan 1’inci Su Şûrası’nda önemli açıklamalar
Erdoğan'dan 1'inci Su Şûrası'nda önemli açıklamalar
Sputnik Emine Erdoğan’dan özür diledi!
Sputnik Emine Erdoğan'dan özür diledi!
Tunceli’de 1 asker şehit oldu!
Tunceli'de 1 asker şehit oldu!
Dünya’da bir ilk! İsmine dikkat
Dünya'da bir ilk! İsmine dikkat
Başkan Erdoğan kafede gençlerle bir araya geldi
Başkan Erdoğan kafede gençlerle bir araya geldi
Erdoğan Afrika’daki esprili görüntünün hikayesini anlattı
Erdoğan Afrika'daki esprili görüntünün hikayesini anlattı
Sizin kendinize güveniniz yok mu?
"Sizin kendinize güveniniz yok mu?"
Daha Fazla Video Göster