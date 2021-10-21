21 Ekim 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan: Düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1'inci Su Şûrası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Canlı bağlantıyla katılan Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Suyun tasarruflu kullanımını hedefleyen kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır.' dedi.