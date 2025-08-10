11 Ağustos 2025, Pazartesi

Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem diğer fayları tetikler mi?

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki deprem diğer fayları tetikler mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2025 22:57
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pampal " 23 Nisan'dan itibaren bölgede 4-5 şiddetinde hareketlilik vardı. Öncü deprem aktivitesiyle başlayıp ana şok ve artçılarıyla devam eden komple bir deprem olgusunu yaşadık. Bölgede farklı faylar olduğu için bu büyüklükte ve bir miktar daha büyük depremlerin olma ihtimali var. Bu deprem oldu diye diğer fay hatlarını tetikleyecek büyüklükte bir etki oluşturmaz." dedi.
