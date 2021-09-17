Bakırköy Belediyesi’ne ’’rant projesi’’ tepkisi

Bakırköy Belediyesi, şimdi de bir rant projesi iddiası ile gündemde. İlçenin göbeğinde 30 dönümden daha büyük bir alanın dönüşümünü yapan belediye, projenin yüzde 60'ını pazarcılar esnaf odasına devretti. Gelir hakkının Bakırköy halkına ait olmasını isteyen esnafsa anlaşmanın hukuksuzluklarına dikkat çekiyor.