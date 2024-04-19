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Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile görüştü

İHA
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Giriş: 19.04.2024 15:58
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
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