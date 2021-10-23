Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı! Peki bu ne anlama geliyor?

Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "84 milyon nüfusumuzu, 780 bin kilometrekare topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve hukukumuzun korunması bizim vazifemiz. Bunu nasıl yapacağız? Ordumuzla yapacağız. Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani ordumuzu en iyi şekilde teçhiz etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Süreç nasıl işleyecek? Türkiye ve ABD arasındaki görüşmeler nereye gidecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Savunma bakanları arasında bir ilişki kurulduğuna dair önceden haberimiz olmuştu. Bu da bakanlıklar içerişinde ilgili ofislerin çalışmaya başladığına şeklinde yorumlanabilir.

Bizim talep ettiğimiz hem modernize uçaklar var hem de yeni alınması düşünülen uçaklar var. Bunlarla ilgili karşılıklı olarak ilgili ofisler çalışmalarını sürdürecek. Teknik çalışmadan anlaşılan budur.

Gerekli planlamalar yapılır olması ve olmaması gerekenler konuşulur ve sonrasında tedarik süreci için onay durumuna geçilir. Bu pencereden bakıldığında her şey normal işliyor gibi görünüyor. Türkiye NATO içerisindeki sağlam yerini muhafaza ediyor."