23 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı! Peki bu ne anlama geliyor?

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı! Peki bu ne anlama geliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2021 10:35
Güncelleme:23.10.2021 10:35
Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "84 milyon nüfusumuzu, 780 bin kilometrekare topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve hukukumuzun korunması bizim vazifemiz. Bunu nasıl yapacağız? Ordumuzla yapacağız. Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani ordumuzu en iyi şekilde teçhiz etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Süreç nasıl işleyecek? Türkiye ve ABD arasındaki görüşmeler nereye gidecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Savunma bakanları arasında bir ilişki kurulduğuna dair önceden haberimiz olmuştu. Bu da bakanlıklar içerişinde ilgili ofislerin çalışmaya başladığına şeklinde yorumlanabilir.

Bizim talep ettiğimiz hem modernize uçaklar var hem de yeni alınması düşünülen uçaklar var. Bunlarla ilgili karşılıklı olarak ilgili ofisler çalışmalarını sürdürecek. Teknik çalışmadan anlaşılan budur.

Gerekli planlamalar yapılır olması ve olmaması gerekenler konuşulur ve sonrasında tedarik süreci için onay durumuna geçilir. Bu pencereden bakıldığında her şey normal işliyor gibi görünüyor. Türkiye NATO içerisindeki sağlam yerini muhafaza ediyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın Eskişehir programında neler var?
Başkan Erdoğan'ın Eskişehir programında neler var?
F-16 açıklaması ne anlama geliyor?
F-16 açıklaması ne anlama geliyor?
Dikkat çeken detaylar iddianamede!
Dikkat çeken detaylar iddianamede!
Bakan Akar’dan flaş F-16 açıklaması!
Bakan Akar'dan flaş F-16 açıklaması!
Yarı fiyatına satılıyor! Duyan akın ediyor
Yarı fiyatına satılıyor! Duyan akın ediyor
Enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?
Enerji krizi Türkiye’yi etkileyecek mi?
Tel Rıfat’ta neler oluyor? İşte cevabı...
Tel Rıfat'ta neler oluyor? İşte cevabı...
Başkan Erdoğan Sivaslılara seslendi
Başkan Erdoğan Sivaslılara seslendi
İşte İsmail Saymaz’ın ikiyüzlülüğü
İşte İsmail Saymaz'ın ikiyüzlülüğü
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Mansur Yavaş’ın korumaları gazetecilere saldırdı
Mansur Yavaş'ın korumaları gazetecilere saldırdı
Daha Fazla Video Göster