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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor

A Haber
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Giriş: 28.05.2022 09:39
Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nefesleri kesiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da festivale katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gidiyor. Detayları başkent Bakü'de bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı!
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