28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor
Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST nefesleri kesiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da festivale katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gidiyor. Detayları başkent Bakü'de bulunan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.