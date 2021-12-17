Aydın’da tarihi konak alev alev yandı! Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası Osmanlı döneminden kalma konakta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede 100 yıllık yapıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangının konağın yanındaki Kaleiçi Camisii'ne sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Alevler 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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