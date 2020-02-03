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03.02.2020

Avrupa'da uçak paniği! "Air Canada" uçağı saatlerdir havada turluyor ve iniş izni bekliyor

Madrid'den kalkan "Air Canada" uçağı havalandıktan kısa süre sonra teknik bir sorun nedeniyle iniş izni istedi. Uçak kalktıktan sonra rotasında ilerlerken bir anda iniş izni mesajı geldi. Bu durum büyük bir paniğe yol açtı. İniş izni verilmeyen uçak 2 saatten fazla süredir havada daireler çizerek iniş izni bekliyor. Havaalanına diğer uçaklar inip kalkmaya devam ederken bu durum Avrupa'da ciddi korkuya yol açtı. Uçağa neden iniş izin verilmediği merak konusu oldu. Öte yandan havaalanının hangar kısmında görevli araçlar sinyallerini açmış şekilde beklemede...

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