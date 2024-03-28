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Avrupa'da PKK cirit atıyor! Avrupa PKK'ya neden göz yumuyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 15:42
Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da şiddet eylemlerine üç ülkeye yaydı. Almanya, Belçika ve Fransa'da, Türk vatandaşları hedef alındı. Terör destekçileri neden provokasyonlarını artırdı? Başka ülkelerde de saldırı olur mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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