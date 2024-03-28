28 Mart 2024, Perşembe
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Avrupa'da PKK cirit atıyor! Avrupa PKK'ya neden göz yumuyor?
Terör örgütü PKK yandaşları Avrupa'da şiddet eylemlerine üç ülkeye yaydı. Almanya, Belçika ve Fransa'da, Türk vatandaşları hedef alındı. Terör destekçileri neden provokasyonlarını artırdı? Başka ülkelerde de saldırı olur mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.