Atina ile istikşafi görüşmeler başlıyor! Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerden ne bekleniyor?

Son dakika haberi... Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aradan sonra İstanbul'da kaldığı yerden yeniden başlıyor. Görüşmeye dair detayları A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün aktardı.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün açıklamaları şu şekilde:

Türk tarafı istikşafi görüşmelerde Ege'deki bütün sorunların masaya yatırılmasını istiyor. Yunan tarafı ne istiyor? Bu görüşmelerden hemen önce Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalara bakılacak olursa Yunan tarafı Ege'de karasularının konuşulmasını istemiyor. Eğer karasularını konuşmazsanız birçok konuyu konuşamaz hale gelirsiniz.

Yunanistan İyonya Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma kararı almıştı. Bu Türkiye'yi ilgilendiren bir konu yok ancak Yunan tarafı bir adım daha öteye giderek Girit tarafında da 12 milden bahsetmeye başladı. Eğer burada karasularını 12 mile çıkarırsa hem Türk-Libya deniz anlaşması ihlal edilmiş oluyor hem de Ege'ye girmek isteyen deniz taşıtları Yunan karasularından geçmek durumunda kalacak.

İşte bütün bunlar nedeniyle bugün masaya otururken Yunan tarafının niyetinin çözüm odaklı olduğunu düşünmüyorum.