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Atatürk Havalimanı millet bahçesine dönüşüyor! İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri

A Haber
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Giriş: 17.05.2022 13:38
Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde 132 bin 500 ağaç dikilecek. Son günlerde de Atatürk Havalimanı siyasetin konusu haline geldi. Peki bu konudaki iddialar ve gerçekler ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktrardı.
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İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri
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